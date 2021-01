Pallanuoto, campionati regionali al via: squadre di nuovo in acqua

Anche le Marche riaprono alla pallanuoto giovanile: il comitato regionale ha infatti stabilito le date con cui le squadre della regione scenderanno nuovamente in acqua, dopo tanti mesi di attesa. Il nuoto è già ricominciato, domenica 17 ha ripreso il sincronizzato agonistico, domenica 31 sarà il turno di quello propaganda.

«Il comitato regionale Marche ha ripreso l'attività di tutti i settori - spiega il consigliere Igor Pace, che ha anche la delega per il settore pallanuoto -. L'attività di pallanuoto è cominciata con l'under 18 il 20 dicembre scorso, e in accordo con tutte le società partecipanti tutti i campionati riprenderanno da febbraio, saranno partite con la formula del concentramento e si giocheranno dopo aver effettuato a tutti i partecipanti il tampone antigenico rapido. Un atto di responsabilità e di buon senso che ha messo d'accordo tutte le società che partecipano. In piscina sarà utilizzato un protocollo molto simile a quello che la Fin utilizza la serie A. Si svolgeranno concentramenti per ogni categoria, uno al mese, a febbraio e a marzo, dall'under 12 all'under 20 per il maschile, under 14 e under 16 per la femminile. Ringraziamo tutte le società che hanno aderito favorevolmente al protocollo con disponibilità e buon senso, con il tampone ogni squadra riuscirà a giocare più partite in una giornata, questo per ottimizzare il costo degli stessi tamponi e per far stare tutti più tranquillo». Mancheranno all'appello solo alcune società delle Marche, o perché alle prese con le piscine chiuse o perché hanno da poco ricominciato l'attività: le "autoescluse" sono Perugia Griphus, Pesarese, Albatros Ascoli e Osimo Pirates, mentre le giovanili della Rari Nantes Libertas Perugia saranno come al solito aggregate all'attività del comitato Marche.