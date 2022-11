Pallanuoto A2 maschile, la Barbato Design fa visita all'Ischia

Quarto turno di campionato e trasferta napoletana per la Barbato Design Vela Ancona che domani pomeriggio giocherà alla piscina Scandone di Napoli contro l'Ischia Marine, formazione neopromossa e ancora a zero punti. La Vela Ancona ha un punto in più, quello strappato sabato scorso al Passetto con i denti e con il cuore all'Acquachiara. Domani altra sfida napoletana per i ragazzi di coach Igor Pace, che sono in crescita dopo un inizio difficile e che si troveranno di fronte una squadra alla ricerca del primo successo stagionale, forte delle sue bocche da fuoco come Napolitano, Simonetti e il centroboa classe 2005 Serino.

"Contro l'Acquachiara resta il rammarico che avremmo potuto anche vincerla, quella partita, così come perderla - spiega coach Igor Pace -.Sicuramente c'è voglia di riscatto da parte del gruppo storico della squadra, e questa è una nota positiva, stiamo ritrovando la forma di giocatori che sono stati fermi per qualche tempo, i segnali sono confortanti. Ma adesso dobbiamo cominciare a fare risultato, nelle prossime partite, contro avversari che sono alla nostra portata, come l'Ischia. E' una squadra che è l'opposto dell'Acquachiara, con molta gente esperta in acqua, sarà una partita complicata, non solo per la trasferta e perché loro hanno ancora zero punti, ma perché troveremo gente che ha giocato anche in A1. Saremo senza Francesco Baldinelli ma per fortuna abbiamo recuperato Giacomo Sabatini. Confido nella nostra capacità di tenere alto il ritmo partita e nel rientro di qualche giocatore".