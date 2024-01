Pallanuoto serie A2 maschile, Vela Ancona si prepara alla sfida al Passetto con l’Acquachiara

ANCONA - E’ la nona giornata di andata e la Vela Ancona, reduce dal ko con la Lazio, torna alla piscina del Passetto decisa a riscattarsi cercando i tre punti contro l’Acquachiara Napoli. Vela quarta in classifica con 14 punti, Acquachiara nona a quota 9, la classifica sembra parlare in favore dei dorici di coach Marco Risso ma in un girone piuttosto equilibrato la Vela dovrà approcciare la partita nel modo migliore se vorrà tornare al successo e prepararsi al meglio alla trasferta successiva, quella che la vedrà opposta alla Canottieri Napoli seconda in classifica.

«C’è rammarico, per la sconfitta di Acilia – racconta coach Marco Risso – d’altra parte su otto partite giocate due le abbiamo vinte bene ma le altre sei, divise in due vittorie e due sconfitte e due pari, sono finite tutte gol a gol agli ultimi secondi: questo è un campionato di A2 di equilibrio totale e credo che sarà così con l’Acquachiara. Abbiamo tre partite per la fine del girone di andata, dopo quella con l’Acquachiara, infatti, saremo a Napoli con la Canottieri e l’ultima con l’Anzio, questa però è una partita fondamentale per avviarci a chiudere nel gruppo di testa dove voglio rimanere. Non vinciamo da un po’ e sabato dobbiamo vincere, per restare agganciati al treno delle prime quattro. Loro sono una squadra un po’ come la nostra, giovane, con uno straniero, sarà una partita complicata, contro una squadra, tra l’altro, allenata dall’amico Walter Fasano».