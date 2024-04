Pallanuoto serie A2 femminile, la Cosma Vela vince il big match contro la Lazio

ACILIA - Vittoria e sorpasso per la Cosma Vela Ancona che va a vincere nella vasca di Acilia contro la Lazio e si riprende la testa della classifica del girone sud di A2 femminile, seppur in coabitazione con il Volturno. Grande prestazione da parte delle ragazze di coach Milko Pace che in una partita durissima trovano nell’ultimo tempo gli spunti necessari per sorpassare la Lazio e andare a vincere una partita pesantissima in chiave playoff. Eppure la Cosma parte male: nel primo tempo Tori e Rugora portano la Lazio sul 2-0, le doriche accorciano con Olivieri, le laziali ancora a segno con Tori su rigore. Nel secondo tempo accorcia ancora su rigore per le anconetane Monterubbianesi (3-2), poi Boldrini e Falso, entrambe in superiorità numerica, permettono alla Lazio di allungare sul 5-2, le cosmiche reagiscono e trovano i gol di Altamura in superiorità e Bartocci che le riportano sul 5-4 al cambio di campo. Nel terzo tempo segna in superiorità Tori, risponde Altamura, poi di nuovo Boldrini, per il 7-5 all’ultimo intervallo. L’ultimo tempo, però, è solo e tutto di marca anconetana, segna Monterubbianesi, pareggia sul 7-7 in superiorità Quattrini e, infine, su tiro di rigore il gol-partita firmato da Altamura.