Pallanuoto A2 maschile, Vela Ancona ancora nel girone nord

ANCONA - La Federazione Italiana Nuoto ha reso noti i due gironi di serie A2 maschile del prossimo campionato, due gironi da 12 squadre ciascuno. La Vela Ancona è inserita nel nord, insieme alle sei liguri Bogliasco 1951, Crocera Stadium, Lavagna, R.N.Arenzano, R.N.Camogli e Sportiva Sturla, alle due lombarde Brescia Waterpolo e Como Nuoto, al Plebiscito Padova, alla De Akker Team Bologna e al Torino 81.

Un girone con tante conoscenze della passata stagione e con i ripescaggi di Brescia, Plebiscito e De Akker e con l'illustre assenza della President Bologna, avversaria di tante battaglie, autoretrocessa in serie B. Laziali, campane e siciliane tutte nel girone sud, con la presenza della blasonata Canottieri Napoli autoretrocessa dalla A1 e con l'assenza storica del Pescara, che non s'è iscritto al campionato. In attesa della normativa di riferimento per il prossimo campionato, dunque, le società ora sanno con chi si confronteranno nel prossimo torneo ancora pieno di incognite. Per la Vela Ancona sarà un'altra stagione all'insegna del made in Ancona ma guardando anche al futuro, cercando di mettere in mostra anche i ricambi provenienti dalle giovanili e far fare loro l'esperienza necessaria per giocare nella categoria.

"Un girone che un po' ci aspettavamo - commenta il presidente e allenatore della maschile, Igor Pace - con l'unica sorpresa del Padova. Si ricrea un girone simile a quello di qualche anno fa, e sarà complicato, come al solito. La De Akker sembra abbia preso il ruolo della Metanopoli, con acquisti importanti e un direttore sportivo importantissimo come Arnaldo Deserti". E la squadra della Vela Ancona? Non solo ma soprattutto made in Ancona, un po' come nelle passate stagioni, con dei ruoli ancora da definire ma con un principio ispiratore che è il medesimo dello scorso anno. "I nostri giovani stanno diventando grandi - conclude Pace - e quest'anno cercheremo di inserire qualche altro giovane, ma molto dipenderà anche dalle normative con cui si affronterà la nuova stagione. Diverse squadre del girone si sono rinforzate, la De Akker è già fortissima, sembra che non ci siano squadre poco attrezzate. Dunque mi aspetto un campionato molto tosto e competitivo, e noi non potremo certo abbassare la guardia. Per ora stiamo confermando quasi tutto il blocco anconetano, nonché i due fratelli Milletti da Perugia. Il resto lo definiremo presto".