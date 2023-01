Pallamano | Torna la A2 maschile, trasferta a Ferrara e due nuovi arrivi

ANCONA - La prima settimana dell’anno porta parecchi impegni in casa ASD Pallamano Chiaravalle, con il ritorno della A2 maschile, in trasferta sabato 7 gennaio alle 17:30 contro Giara Assicurazioni Ferrara (seconda in classifica) e molti appuntamenti nel settore giovanile. La partita contro Ferrara vedrà il debutto in maglia biancoblu dei fratelli Sebastian e Gustavo Guerrero, entrambi arrivati da Ragusa (dopo le partenze di Vassia e Sgarella) per fare bene con il Chiaravalle, attualmente quarta forza del campionato.

“Siamo arrivati da poco, ma ci è subito piaciuto il sistema di allenamento”, hanno detto i fratelli Guerrero, che aggiungono: “Mister Guidotti è molto bravo e sia i compagni di squadra che la società ci hanno fatto un’ottima impressione. Sono le migliori che abbiamo conosciuto da quando siamo in Italia. Chiaravalle ha un bel progetto e abbiamo voglia di aiutare, dando il massimo per completare gli obiettivi della società, lavorando tanto e con voglia di vincere.” Il giorno venerdì 6 gennaio invece l’Under 13 maschile chiaravallese disputerà il consueto torneo dell’epifania di Rubiera (RE), torneo che vede Chiaravalle tra gli habitué, con molte partecipazioni consecutive e anche dei primi posti ottenuti.

Domenica l’Under 17 maschile del Chiaravalle di mister Nocelli affronta i pari età di Camerano, in una partita che vale l’accesso alle finali nazionali di categoria, mentre l’Under 17 femminile dovrà vedersela contro Cingoli. Infine, prosegue l'attività nelle scuole, tra cui anche Pianello Vallesina, Moie, Agugliano, Chiaravalle e Monte San Vito, segno del costante e crescente interesse nei confronti di questo sport, anche grazie agli sforzi di una squadra, il Chiaravalle, sempre al lavoro, anche durante le feste per ottenere i risultati posti a inizio stagione, dai più piccoli ai più grandi.