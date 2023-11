Pallanuoto A2 maschile, terza vittoria consecutiva per la Barbato Vela Ancona

ANCONA - Terza vittoria consecutiva per la Barbato Vela Ancona che alla piscina del Passetto ha superato 13-10 la Waterpolo Palermo. Dorici a punteggio pieno dopo tre giornate, ma la sfida con il Palermo non è stata affatto semplice e il punteggio probabilmente non racconta della forza dimostrata dall’avversario che, aggrappandosi alle qualità dei suoi uomini migliori, è rimasto in partita quasi sino in fondo. Nel primo tempo Vela in vantaggio con Tommaso Milletti, il Palermo pareggia e mette la freccia, Pantaloni su rigore ristabilisce la parità, ancora Palermo avanti, poi Alessandrelli firma il 3-3 con cui si arriva al primo intervallo. Ancora Tommaso Milletti a segno a inizio secondo tempo, il Palermo pareggia su rigore, la Vela piazza un minibreak con Zhardan e ancora con Pantaloni su tiro di rigore, 6-4 al cambio di campo. Nel terzo tempo la Vela comincia a registrare la superiorità numerica e va due volte sul +3, prima con Tommaso Milletti in superiorità, e dopo il gol del Palermo, ancora con lo scatenato Tommaso Milletti, top scorer del match con quattro reti, con l’uomo in più, ma i siciliani accorciano ancora, all’ultimo intervallo il punteggio è 8-6. E si prosegue così: Vela sul +3 con Zhardan in superiorità e dopo il gol avversario ancora sul +3 con Pieroni in superiorità e ancora il Palermo a segno, per il 10-8. Servono due gol consecutivi di Mattia Milletti, entrambi in superiorità numerica, per permettere alla Vela di toccare il +4, massimo vantaggio, la squadra di coach Raimondo non ci sta e si rifà sotto con due reti, il definitivo 13-10 lo realizza Sabatini su tiro di rigore.