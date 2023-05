Pallanuoto A2 maschile, Barbato Design Vela domani ad Anzio con il Latina

Penultima di regular season: gli anconetani della Barbato Design Vela, già salvi e quindi in classifica con vista sui playoff giocano domani pomeriggio alle 15 allo stadio del nuoto di Anzio contro il Latina che ha bisogno di vincere per avere la certezza di essere salvo senza passare dai playout. Ritornata dal collegiale di Tenerife ritemprata grazie agli allenamenti con la Tenerife Echeyde di A spagnola, sabato scorso al Passetto la Vela ha messo in acqua una partita di grande sostanza e intensità contro un Pescara cui mancavano uomini chiave, ma bisogna ricordare che la Vela stessa sta giocando questo finale di stagione senza il serbomontenegrino Latinovic, out per infortunio. Pur senza lo straniero i dorici nelle ultime prove hanno mostrato grande compattezza e capacità difensiva, ma messo anche a frutto le caratteristiche del loro gioco trovando il gol con relativa facilità.

"Abbiamo davanti la Olympic a un punto e la classifica dice che possiamo ancora centrare l'obiettivo playoff - spiega coach Igor Pace-. L'obiettivo stagionale lo abbiamo già raggiunto, ma ora questa possibilità di raggiungere i playoff è allettante e non ci dispiacerebbe, li abbiamo già fatti una volta, da quarti in classifica, affrontando il Salerno che era una squadra molto più forte di noi. Abbiamo in squadra tanti giovani che ambiscono a giocarsi i playoff e abbiamo dimostrato in diverse occasioni che anche contro le squadre più forti possiamo giocarcela sino in fondo. Veniamo da una settimana particolare, tra primo maggio e festa del patrono San Ciriaco, ma la squadra sta bene, lo ha dimostrato anche contro il Pescara, sta esprimendo un buon gioco. Andiamo ad Anzio con la mente libera, cercando di fare la nostra partita, anche se troveremo un Latina concentrato e agguerrito, che vuole i tre punti per centrare la salvezza, squadra che gioca ad alta intensità".