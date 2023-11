Pallanuoto A2 maschile, super Barbato Vela: blitz ad Anzio col Latina

ANZIO - Con un gol di Pantaloni negli ultimi secondi la Barbato Vela Ancona espugna Anzio e batte 9-8 il Latina. Primo successo in trasferta per gli anconetani di coach Marco Risso che in una gara difficile ed equilibratissima mettono la freccia nel secondo tempo, ma poi subiscono il ritorno del Latina e solo nel finale con Pantaloni riescono a mettere al sicuro il risultato. Tre punti importanti per i dorici dopo il successo di una settimana fa al Passetto contro la Delta. Nel primo tempo apre le marcature il giovane Gara, il Latina impatta, il kazako Zhardan riporta avanti la Vela, i padroni di casa pareggiano, 2-2 al primo intervallo.

Nel secondo parziale la Barbato vola con i gol di Bartolucci e Mattia Milletti, ma il Latina accorcia e al cambio di campo il risultato è di 4-3. Due reti del Latina nel terzo tempo portano avanti la squadra di coach Perillo, la reazione della Vela c’è e arriva con le reti di Zhardan e di Bartolucci, all’ultimo intervallo il punteggio è di 6-5. Valzer di gol nell’ultimo tempo, con il Latina che trova il pari per tre volte, ma per i dorici sono le reti di Bartolucci, Sabatini e, nel finale, quella di Pantaloni a impattare il conto del parziale mantenendo così il minimo vantaggio che sancisce il successo finale della Barbato Vela. Il commento del tecnico Marco Risso a fine match: «Abbiamo fatto tanti errori di conclusione, dobbiamo essere più lucidi e cinici sotto porta. Siamo arrivati alla fine che il match sembrava persa, sull’8-8 abbiamo subito una doppia espulsione, ma loro non hanno segnato, abbiamo chiamato time out e nell’azione successiva a uomini pari abbiamo segnato con Pantaloni. Non abbiamo mai mollato, ma possiamo fare meglio, di positivo c’è sicuramente che abbiamo vinto contro una squadra esperta che vanta giocatori come Baraldi, Botto e Caponero, e prestiti dalle squadre romane. Per essere la prima partita fuori, in un campo caldo e con tutti i problemi di formazione che abbiamo avuto, va benissimo così».