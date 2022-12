Pallanuoto A2 maschile, Barbato Design domani al Passetto contro la Lazio

ANCONA - Settima di campionato di A2 maschile e la Barbato Design Vela Ancona, prima della sosta che fermerà il torneo fino alla ripresa del 14 gennaio, affronterà domani alla piscina del Passetto la Lazio Nuoto. Vela al sesto posto in classifica a 7 punti appaiata all'Olympic Roma, Lazio Nuoto quarta forza del campionato a quota 10: è chiaro che un successo degli anconetani permetterebbe loro di agganciare in classifica una squadra blasonata e forte come la Lazio e che questo rappresenta uno stimolo in più per cercare di affermarsi in casa.

L'analisi del coach e presidente Igor Pace parte dalla partita persa contro la capolista Roma Vis Nova la scorsa settimana per arrivare al match di domani: "Contro la Vis Nova, considerata la caratura dell'avversario, anche se non al completo, ama non lo eravamo neanche noi, abbiamo giocato tutto sommato bene. In settimana abbiamo recuperato Tommaso Milletti e anche Diego Bartolucci, entrambi non utilizzati a Roma, due giocatori importanti per il nostro gioco e che dunque saranno del match, domani. Ci arriviamo fortemente motivati dalla classifica, perché una vittoria contro la Lazio ci darebbe la possibilità di agganciare la Lazio, squadra blasonata e storica, retrocessa dall'A1, che vanta tre giocatori come il centroboa Leporale, come lo storico Vittorioso, e come Jankovic che segna tanto. Peccato che domani non avremo con noi i due Baldinelli, affrontiamo queste partite sempre un po' in emergenza, ma la settimana ha dato indicazioni positive, la squadra c'è, Latinovic continua a progredire. Certo, la partita è complicata, davvero molto difficile, la Lazio ha nell'attacco il suo punto di forza, dovremo fare estrema attenzione".