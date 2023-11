Pallanuoto A2 maschile, via al campionato, Barbato Design sabato in acqua al Passetto contro la Delta

ANCONA - Comincia il campionato di pallanuoto di serie A2 maschile, nel girone sud la Barbato Design Vela Ancona scende in acqua sabato pomeriggio alla piscina del Passetto alle ore 15.30 contro la Delta Roma. E’ un girone sud che vede al nastro di partenza le laziali Olympic Roma, Anzio Waterpolis, Lazio Nuoto, Latina e Delta, le campane Canottieri, Acquachiara, Ischia Marine, e Arechi Salerno, la calabrese Auditore Crotone, la siciliana Waterpolo Palermo e la marchigiana Barbato Design Vela Ancona. Il genovese Marco Risso è da quest’anno il nuovo allenatore della prima squadra anconetana, e sabato al Passetto sarà al suo debutto al sud: «Arriviamo a questo primo match di campionato dopo una bella cena propiziatoria con tutta la squadra – spiega il coach genovese e genoano – sono contentissimo della scelta che ho fatto, ho trovato tanti ragazzi disponibili, tutti dilettantemente professionisti, che fanno tutto con grande impegno. Fino a Natale mi studierò questo girone, siamo alla prima di campionato, non ci sono video di partite precedenti, non ho info sugli avversari, punto a migliorare la mia squadra, posso contare e giocare sulle nostre forze. Abbiamo qualche assenza, dovuta anche all’ultima di campionato dello scorso anno, daremo spazio ai nostri giovani, compresi un 2006, Gara, e un 2005, Di Maggio, ma convocherò anche Santarelli che è un 2007. Giocheranno tutti». Sull’avversario Marco Risso conclude: «So solo che è una neopromossa che si è molto rinforzata, la scorsa estate. Ma penseremo solo a noi e alle nostre caratteristiche, puntando a migliorare noi stessi». Sarà la prima in A2 maschile anche per lo straniero della Barbato Design, Maxim Zhardan, di passaporto kazako, lo scorso anno al Budva, pronto a portare il proprio contributo tra i dorici soprattutto nel gioco di contromano.