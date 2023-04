Pallanuoto A2 maschile, Barbato Design Vela domani al Passetto con il Pescara

ANCONA - E’ la terzultima giornata della stagione regolare e dopo la sosta, con la salvezza già acquisita in virtù dei distacchi in classifica e degli scontri diretti, la Barbato Design Vela Ancona affronta domani alle 16 al Passetto il Pescara. Dorici sesti a quota 25 punti alla pari con l’Acquachiara, pescaresi decimi con 16 punti e l’obbligo di superare il Latina a 18 per evitare i playout. Un derby adriatico importante e sentito che la formazione anconetana di coach Igor Pace, reduce dal collegiale alle Canarie contro la squadra di serie A spagnola del Tenerife Echeyde, giorni di allenamenti intensi e stimolanti che hanno permesso al gruppo di coach Pace di migliorare la condizione in vista di queste ultime giornate di campionato. Che cosa chiede il coach alla squadra contro il Pescara e nelle ultime due partite della regular season lo spiega proprio Igor Pace: «L'esperienza a Tenerife, al di là dell'aspetto aggregante e vacanziero molto soddisfacente e positivo, ha avuto anche un buon risvolto atletico e pallanuotistico, abbiamo fatto sedute di allenamento molto interessanti anche dal punto di vista dell'intensità, la sensazione è quella che siamo tornati al Passetto con nuove motivazioni e curiosità da sperimentare. Vero anche che tutto questo è possibile grazie al fatto che la salvezza è acquisita e che siamo in una fase mentalmente più sgombra. Da qui alla fine mi aspetto tre partite di buon livello, dal punto di vista dell'intensità e della concentrazione, chiaro che adesso lo scopo di fare più punti possibili e di arrivare in una posizione di classifica interessante alletta un po' tutti». I playoff sono a tre punti e mancano tre partite alla fine della stagione regolare, per la Barbato Vela è ancora tutto possibile.