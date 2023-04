Pallanuoto A2 maschile, super Barbato Design Vela, battuto il Pescara

ANCONA - Vittoria di slancio sul Pescara, per la Barbato Design Vela Ancona, che rientrata da pochi giorni dal collegiale di Tenerife, mette in acqua tutta la voglia di fare bene e tutta l'intensità di cui dispone per battere il Pescara. Sempre avanti i ragazzi di coach Igor Pace, che cominciano fortissimo, poi però il secondo e terzo tempo sono molto più equilibrati. Così i dorici reggono i tentativi di rimonta del Pescara e nel quarto tempo allungano ancora, fino al 14-8 conclusivo. I pescaresi sono privi di alcuni giocatori fondamentali, e dell'allenatore Di Fulvio, squalificato e in tribuna, ma anche la Vela deve fare a meno di Latinovic.

I dorici, come detto, partono fortissimo: prima segna Pantaloni su tiro di rigore, poco dopo imitato da Diego Bartolucci, quindi ancora lo stesso Bartolucci realizza in superiorità numerica, infine va a segno Tommaso Milletti. Il secondo tempo si apre con un altro gol di Tommaso Milletti (5-0) e qui forse la Vela sente troppo la partita in pugno, così arriva la reazione del Pescara, tre gol consecutivi di Micheletti su rigore, di Mancini in superiorità e ancora di De Vincentiis in superiorità (5-3), la Vela si risveglia dal torpore trovando un nuovo gol con Diego Bartolucci in superiorità, e poi ancora con Sabatini su tiro di rigore e con Mattia Milletti (8-3), ma il Pescara è vivo e trova il bersaglio ancora con De Vincentiis in superiorità e con Mancini a due secondi dalla fine del tempo (8-5). In parità il terzo tempo in cui segna prima Alessandrelli e poi risponde Mancini, per il 9-6 dell'ultimo intervallo. Nel quarto tempo i dorici allungano con Pieroni in superiorità (10-6), poi però il Pescara si rifà sotto con De Vincentiis due volte a segno (10-8), la Vela ritrova la compattezza difensiva e le parate di un Giorgio Firmani ancora in grande serata e va a segno altre quattro volte, con Sabatini, Diego Bartolucci, Mattia Milletti in superiorità e, infine, con Valeri su rigore per il conclusivo 14-8.