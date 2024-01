Pallanuoto serie A2 femminile: Vela Ancona al via domenica contro la Rari Nantes Firenze

ANCONA - Comincia anche il campionato di pallanuoto di serie A2 femminile, nel girone sud domenica pomeriggio in casa alla piscina del Passetto alle 15.45 le doriche della Vela Nuoto Ancona affronteranno la Rari Nantes Florentia. Un girone a otto squadre che comprende, oltre ad Ancona e Firenze anche Castelli Romani che gioca ad Anzio, Civitavecchia, Lazio Nuoto che gioca ad Acilia, Agepi Sport 97 di Roma, Gls Napoli e Volturno S.M.Capua Vetere. Quattro laziali, due campane, una toscana e una marchigiana al via, e una fotografia del girone che fa il confermato coach Milko Pace che guiderà le doriche, lo scorso anno in finale playoff, verso il nuoto cammino.

«E' un girone molto equilibrato, in cui diverse squadre si sono rinforzate, anche le neopromosse che sono Agepi e Civitavecchia, l’Agepi è la seconda squadra della Sis Roma, una squadra molto giovane, il Civitavecchia s’è mossa molto bene sul mercato, poi Napoli che è una delle squadre più esperte del girone, e Volturno che s’è rinforzata anch’essa con una straniera e una giocatrice che proviene dall’A1. E poi una squadra come Firenze, prossima avversaria, retrocessa dall’A1, ha perso giocatrici importanti ma negli ultimi anni ha fatto sempre l’A1. E poi anche la Lazio contro cui lo scorso anno abbiamo perso. Prevedo un girone molto equilibrato in cui non ci saranno mai partite scontate o facili». Sulla squadra il coach conclude: «Abbiamo confermato la maggior parte del roster dello scorso anno e sostituito Veronica Martella con Elena Altamura, tornata a casa. Ha giocato quattro campionati di seguito in A1, per noi è sempre stata una ragazza della Vela, una che ci dà una spinta importante a livello di qualità e d’esperienza».