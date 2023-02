Pallanuoto A2 femminile, Cosma Vela in acqua a Napoli: trasferta insidiosa per le doriche

ANCONA - Per la settima giornata di andata la Cosma Vela Ancona affronta un'altra trasferta molto difficile. Lo era stata quella di Cosenza, squadra attualmente prima in classifica, lo è altrettanto quella di Napoli dove domenica alle 12 le doriche di coach Milko Pace affronteranno la Napoli Lions, squadra reduce proprio dal ko nel confronto con Cosenza e appaiata alle anconetane al secondo posto in classifica. Le doriche sono in un buon momento di forma, vengono da tre vittorie consecutive e anche l'ultima prova contro la Lazio Nuoto ha evidenziato un gruppo in cui gli inserimenti delle più giovani stanno riuscendo a fornire il giusto apporto alla squadra.

"Tutte due abbiamo perso solo con il Cosenza - spiega coach Milko Pace - e questo dimostra il valore di entrambe, giocheremo in trasferta contro una squadra che vanta un roster molto importante, cercheremo fino all'ultimo di recuperare un po' di ragazze da infortuni e stati influenzali, solo prima della partenza per Napoli sapremo se saremo al completo oppure no. Napoli ha tante giocatrici di spessore, come Ioannu o Esposito, sarà senz'altro una difficile, che dovremo affrontare con il massimo della concentrazione mettendo subito in campo il giusto approccio e mantenendo alta l'attenzione per tutta la partita".