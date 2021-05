Pallanuoto A1 femminile, Storm Vela sabato a Trieste per l'ultima di campionato

ANCONA - C'è da concludere una stagione molto particolare nel migliore dei modi, c'è da riscattare la brutta prestazione offerta proprio contro il Trieste pochi giorni fa alla piscina del Passetto: sabato pomeriggio al polo natatorio Bianchi del capoluogo friulano la Storm Vela Ancona scende in acqua per l'ultima prova stagionale. Sesta partita del final round - sorta di playout in un girone all'italiana senza retrocessioni, novità dettata dall'emergenza Covid - e recupero della terza di andata: con la sconfitta di sabato scorso le anconetane ora sono ultime nel girone, ma con un successo oggi potrebbero mettersi nuovamente alle spalle il Trieste. A patto di giocare una partita con un'attenzione, una concentrazione e una determinazione ben diverse da quelle dimostrate in acqua nell'ultima prova al Passetto.

Sul match ecco coach Milko Pace: «E' stata una settimana di confronti, ci siamo guardati in faccia, abbiamo lavorato bene e adesso vedremo la reazione delle ragazze. Sono curioso, dalle parole di questa settimana adesso dobbiamo passare ai fatti. Il risultato è secondario, voglio vedere una squadra che giochi da gruppo, senza mollare e restando sempre attaccata alla partita».