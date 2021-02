Pallanuoto A1 femminile, Storm Vela Ancona a Firenze

ANCONA - Ultima giornata di regular season, per la Storm Vela Ancona, che sabato pomeriggio sarà impegnata a Firenze contro la Rari Nantes Florentia. Palla al centro alla piscina Nannini alle 18, all'andata le Storm-girls hanno perso in casa al Passetto 12-9 ma la partita è assolutamente alla loro portata, così come lo saranno quelle della fase successiva, cioè i playout senza retrocessioni che vedranno confrontarsi le squadre terze e quarte classificate di ciascun girone di A1, e dunque Bogliasco e Trieste nel girone A, Firenze e Ancona nel B. Si giocherà da marzo, girone di playout all'italiana con gare di andata e ritorno. Sfide come quella di sabato prossimo, in cui per la Vela sarà importante riuscire a restare in partita, mantenendo alta l'intensità, evitando errori banali o black-out improvvisi per arrivare a giocarsi l'esito del match con le avversarie sino in fondo.

La squadra dorica dovrà dimostrare, dunque, che le sfide con le campionesse catanesi dell'Orizzonte e con la Sis Roma sono servite a crescere e a imparare come affrontare le partite che contano. Tra le anconetane mancherà ancora il centroboa Riccio, infortunata. "Siamo quasi al completo - spiega coach Milko Pace -, le ragazze hanno lavorato bene nonostante gli impegni universitari, mantenendo alta l'attenzione in vista dell'impegno di sabato. Sappiamo che sarà una partita equilibrata, gli ultimi tre precedenti hanno sempre detto che sono stati decisivi gli ultimi minuti. Speriamo di aver imparato la lezione. Poi a marzo ci troveremo in questo girone di playout, sette partite in cui ci misureremo con avversarie più alla nostra portata rispetto alle precedenti partite contro Orizzonte e Sis, saranno partite aperte a qualsiasi risultato, sicuramente sfide stimolanti e avvincenti".