Pallanuoto A1 femminile, per la Storm Vela i playout cominciano da Genova

Per le doriche sarà una lunga trasferta e una partita difficile, come lo saranno tutte quelle di questa seconda parte di stagione

Storm Vela Ancona sabato pomeriggio alle 15 alla Vassallo di Genova contro il Bogliasco 1951, è la prima partita di questa inedita formula di playout di A1 femminile. Le genovesi sono giunte terze a pari merito con Trieste nel girone A, con 3 punti conquistati nell'unica vittoria, in casa all'andata contro lo stesso Trieste, perdendo poi di un gol il ritorno in casa delle triestine. Nel girone B 3 punti anche per le anconetane, reduci dal successo di Firenze nell'ultima di regular season. Una formazione giovane, quella genovese allenata da Mario Sinatra, che conta nelle proprie file la bomber Rosa Rogondino e altri elementi d'esperienza come Giulia Millo.

Per le doriche sarà una lunga trasferta e una partita difficile, come lo saranno tutte quelle di questa seconda parte di stagione che non prevede altri esiti né retrocessioni, una sfida cui le anconetane si stanno avvicinando con la fiducia che ha generato il fatto di aver centrato la prima e storica vittoria in A1 a Firenze due settimane fa. Ecco Milko Pace sulla partita di sabato prossimo: "Il Bogliasco è sicuramente una squadra sempre difficile da affrontare, rapida, che ha tra le sue armi migliori l'intensità di gioco. Sono ragazze giovani, intraprendenti, dovremo stare molto, molto attenti. La vittoria di Firenze ci ha indubbiamente migliorato il morale e ci ha permesso di lavorare alla preparazione di questa partita con un atteggiamento ottimale, ma siamo consapevoli che quello che abbiamo fatto non basta, che è solo l'inizio, che ora dobbiamo trovare continuità di gioco e di risultati. La squadra sta rispondendo bene al lavoro che abbiamo svolto in questo periodo, ci faremo trovare pronti per l'appuntamento".