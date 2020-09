Pallanuoto A1 femminile: Cosma Vela pronta al debutto in Coppa Italia

Cosma Vela verso la Coppa Italia con Elena Altamura sempre più vestita d'azzurro. Sabato e domenica la squadra dorica giocherà, infatti, a Ostia il primo turno di Coppa Italia, inserita nel girone B insieme a L'Ekipe Orizzonte Catania, alla Sis Roma e alla Rari Nantes Florentia. Si comincia sabato con Sis Roma-Cosma Vela Ancona alle 16.30, quindi domenica alle 11.00 Cosma Vela Ancona-L'Ekipe Orizzonte Catania e alle 16.30 RN Florentia-Cosma Vela Ancona. Da domenica 27 a mercoledì 30, sempre a Ostia, toccherà all'azzurra Elena Altamura, convocata per la terza volta in questi mesi con il setterosa dal commissario tecnico Paolo Zizza. L'attaccante anconetana figura, infatti, tra le ventiquattro azzurre che hanno appuntamento al centro federale.

Per la dorica, la giocatrice che negli ultimi anni s'è messa più in evidenza tra quelle uscite dal vivaio della Vela Ancona, sarà un ulteriore appuntamento in azzurro con le migliori giocatrici del Paese, dopo essersi misurata nel weekend con L'Ekipe Orizzonte e Sis Roma, oltre che con le fiorentine della Florentia: le squadre di Catania e della capitale sono quelle che forniscono più giocatrici di tutte le altre alla nazionale e per la Altamura il confronto ravvicinato con le compagne di squadra in azzurro costituirà uno stimolo nello stimolo, la miglior premessa per una stagione, quella alle porte, in cui vuole recitare ancora un ruolo da protagonista.