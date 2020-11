Pallanuoto A1 femminile, Cosma Vela in acqua a Catania

La Pallanuoto A1 femminile non si ferma: Cosma Vela Ancona scende in acqua sabato a Catania per la prima di campionato. Dopo una lunga attesa, dopo più di otto mesi di assenza del campionato, dopo la fase di Coppa Italia anche la Cosma Vela Nuoto Ancona torna in acqua. La serie A1 femminile è suddivisa in due gironi: a nord il girone A con Genova (Bogliasco), Verona, Padova e Trieste, a sud il B con Firenze, Ancona, Roma e Catania. «Otto società superstiti - si legge nel comunicato della società - che rappresentano il meglio della pallanuoto femminile italiana, ai nastri di partenza sabato al pari dei maschi di A1. Per la Cosma Vela, in parte rinnovata rispetto allo scorso anno, fischio d'inizio alle 11,00 contro una delle avversarie più quotate del torneo, L'Ekipe Orizzonte, farcita di nazionali, detentrice dello scudetto 2019 e al primo posto nella scorsa regular season al momento della sospensione dei campionati. Subito un ostacolo insormontabile, ma quel che conta, ora, è tornare finalmente a giocare in campionato».

Il tecnico anconetano, Milko Pace aggiunge: «La Federazione ha appena confermato che i campionati di massima categoria si giocano. Partiamo in undici, naturalmente tutti i tamponi sono negativi, ci mancheranno Ferretti e Vecchiarelli. Stiamo lavorando per migliorare e per crescere, quindi per noi sarà un test utile per capire dove siamo arrivati. Giocare con l'Orizzonte è sempre uno stimolo importante, è una delle squadre più forti d'Italia, piena di nazionali. Sarà un test importantissimo che ci permetterà di fare il punto sul livello della nostra squadra. Non veniamo certo da due settimane d'allenamento perfette, vista la temporanea chiusura dell'impianto per quattro giorni, ma ci sono altre squadre nelle medesime condizioni».