Pallanuoto A1 femminile, Francesca Colletta alla Cosma Vela Ancona

ANCONA - Novità in casa Cosma Vela: a una settimana dall'inizio ufficiale della stagione, con la prima fase di Coppa Italia, la società anconetana ufficializza l'accordo con Francesca Colletta, giocatrice classe 2000 cresciuta nel vivaio del Pescara e due stagioni fa in A1 con il Velletri, la scorsa sempre in A1 a Rapallo. La giocatrice pescarese, che vanta anche esperienze nelle nazionali azzurre giovanili, arriva ad Ancona con la formula del prestito, a rinforzare il gioco sul perimetro e la difesa delle cosmiche di coach Milko Pace. Una Cosma Vela che sta mettendo a punto la preparazione in vista del ritorno alle partite ufficiali, che coinciderà con la Coppa Italia programmata a Ostia il prossimo weekend, nel girone insieme a L'Ekipe Orizzonte, Sis Roma e Rari Nantes Florentia. Il campionato comincerà due settimane dopo, il 10 ottobre, con la trasferta delle cosmiche a Catania nella vasca della corazzata L'Ekipe Orizzonte.

«Siamo molto soddisfatti di questa scelta di Francesca Colletta - dichiara il tecnico dorico Milko Pace -, una giocatrice che arriva a completare un organico che nei numeri avevamo sicuramente bisogno di ampliare. E' una ragazza di indubbio valore, il prossimo sarà il suo quarto campionato in A1, ci darà esperienza e qualità, sta molto bene fisicamente. Come società ringraziamo il Pescara per il prestito della ragazza". "Ringrazio Milko Pace e tutta la società che mi hanno dato quest'opportunità - sono le prime parole di Francesca Colletta con la calotta della Cosma -. La Vela Ancona è una squadra giovane, come lo sono io, e non vedo l'ora di iniziare. So che mi troverò bene e che con questo gruppo potrò ancora crescere. La Vela Ancona è una società e una squadra che conosco da sempre, anche se l'ho sempre affrontata da avversaria. E quest'anno ho avuto questa occasione e l'ho colta con grande piacere. Non vedo l'ora di cominciare a giocare, quest'anno non abbiamo nulla da perdere, ma tanto da imparare, da dimostrare, crescendo insieme».