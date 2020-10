Pallamano, Chiaravalle in trasferta a casa del Teramo capolista in A2

Sesta giornata di campionato A2 che si preannuncia difficoltosa per la ASD Pallamano Chiaravalle che, sabato 24 ottobre alle ore 18:00, affronta in trasferta il Lions Teramo, squadra attualmente al comando del girone B.

Dopo il tris di vittorie incamerato contro Parma, Nuoro e Verdeazzurro, Chiaravalle si presenta all’appuntamento in Abruzzo con una relativa tranquillità dal punto di vista della classifica ma, come al solito, con una rosa incompleta a causa di qualche infortunio. Il Presidente Gianluca Maltoni dichiara: «Sicuramente sappiamo che non sarà facile, affrontiamo una squadra che ha ambizione a salire in A1. La differenza la farà la testa e la mentalità con cui scenderemo in campo. Dopo le ultime vittorie conosciamo meglio i nostri mezzi e la squadra ha più fiducia in sé».

Aggiunge il vice presidente Alfonsi: «Arriviamo col morale alto e nulla da perdere. Sappiamo che non è questo il match salvezza per Chiaravalle, quindi avremo la possibilità di giocarcela senza troppa pressione». Sembra chiaro che Chiaravalle entra in campo da sfavorita nei pronostici, ma se dovesse centrare un’inaspettata vittoria si tratterebbe di uno storico poker, mai raggiunto finora in A2.