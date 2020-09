Pallamano Chiaravalle al primo test stagionale in casa

CHIARAVALLE - Dopo diversi mesi di stop ed allenamenti a porte chiuse la Pallamano Chiaravalle torna in campo domenica 6 settembre per un assaggio di quello che sarà il prossimo campionato di A2, ospitando in casa le formazioni di Camerano e Teramo in un triangolare amichevole.

Il torneo avrà inizio alle ore 10:15 presso il palasport di Chiaravalle e vedrà prima contrapposte le due formazioni ospiti, Camerano e Lions Teramo, per poi far scendere in campo i chiaravallesi. La formazione guidata da Albano Cocilova viene da circa due mesi di preparazione molto intensa ed ha bisogno di saggiare il campo per verificare la condizione raggiunta fino ad ora. Inoltre, Chiaravalle può contare su un nuovo giocatore, Andrei Brehana, classe ‘91 precedentemente in forza ad Ancona, Bastia e Oderzo. Anche dai settori giovanili arrivano buone notizie: infatti è appena terminata la prima settimana di allenamenti per i ragazzi Under 13-15-17 sotto la guida di Mister Nocelli e dei suoi collaboratori Carroni, Albanesi e Molinelli. Il Presidente Gianluca Maltoni commenta il ritorno in palestra dei giovani atleti dicendo che “vedere la loro gioia dopo essere finalmente rientrati al palasport è stato bellissimo, una cosa che ci fa immensamente piacere e ripaga degli sforzi fatti in questi mesi.”

Nonostante il periodo particolarmente difficile l’intenzione della Pallamano Chiaravalle è quella di affrontare due lunghi campionati di A2 (maschile e femminile) sempre senza dimenticare l’importanza del vivaio, da sempre fiore all’occhiello di questa società. Per poter portare avanti il progetto con la giusta cura e dedizione, si ricorda che la campagna sponsor per la stagione 2020/2021 non è ancora conclusa e invitiamo a contattare la società tramite il sito ufficiale www.pallamanochiaravalle.it. In ultimo segnaliamo con piacere un’iniziativa volta a riportare, dopo 20 anni, la pallamano ad Agugliano. Infatti a partire dal 22 settembre ogni martedì e giovedì alle ore 17:30 presso i campi da tennis del Comune, un gruppo di ragazzi e ragazze cresciuti nella storica Pallamano Agugliano, terranno, con l'aiuto ed il supporto della ASD Pallamano Chiaravalle, dei corsi di avviamento alla pallamano per bambini e bambine dai 6 anni in su. Una notizia che riempie di gioia e che fa sicuramente bene alla crescita di questo sport.