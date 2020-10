Pallamano, Chiaravalle riapre il Palasport: pubblico sugli spalti contro Parma

Domenica (4 ottobre) alle ore 18 la Asd Pallamano Chiaravalle torna sul parquet di casa per la terza giornata del campionato di A2 contro Parma, un match che vedrà per la prima volta il pubblico chiaravallese tornare al palasport, seppure in numero fortemente ridotto e nel rispetto delle attuali normative anti-Covid.

Sia Chiaravalle che Parma si trovano ancora a quota zero punti in classifica e lotteranno fino all’ultimo minuto per aggiudicarsi la vittoria, in quello che si preannuncia già come un match entusiasmante. Il portiere Molinelli, sempre tra i migliori in campo nelle prime due uscite stagionali, commenta così il match contro gli emiliani: «Per noi sarà una partita decisiva e importante su vari aspetti, soprattutto quello mentale. Dobbiamo e vogliamo vincere, questa partita contro Parma potrebbe essere la chiave di volta per dare il 100% in futuro e saldare ancora di più il morale della squadra. Spero in una grande match, di rimanere concentrati e dare il massimo sia in difesa che in attacco».

Una grande novità sarà il ritorno del pubblico sugli spalti, che sarà fortemente ridotto e contingentato nel rispetto delle norme attuali. Gli spettatori dovranno effettuare la prenotazione obbligatoria tramite il sito ufficiale della squadra e rispettare tutto il regolamento stilato dalla Asd Pallamano Chiaravalle.

