Pallamano Chiaravalle, esame Prato nel debutto stagionale casalingo

Seconda giornata di campionato di A2 e la Asd Pallamano Chiaravalle ospita Prato domenica 19 settembre alle ore 18.00, in quello che sarà il debutto casalingo stagionale per la formazione guidata da Mister Guidotti.

Dopo la prima di campionato entrambe le squadre sono ancora a secco di punti. Chiaravalle viene da una sconfitta di misura subita contro il Camerano in uno dei molteplici derby delle Marche previsti in questa stagione di A2, mentre Prato affronta questa trasferta dopo la pesante sconfitta di 14-40 subita contro il Romagna (una delle compagini più forti del girone B).

«Sicuramente siamo felici di tornare a giocare in presenza del nostro pubblico dopo un anno lungo e difficile - dice il Presidente del sodalizio biancoblu, Gianluca Maltoni – e la speranza è quella di far bene e vincere nel nostro debutto casalingo, nonostante la pesante assenza dei nostri terzini titolari, ancora in infermeria. La settimana appena trascorsa questa è servita a riflettere sugli errori fatti al debutto, sappiamo che c’è molto lavoro da fare ancora per amalgamare bene la squadra ed assorbire al meglio il gioco di mister Guidotti».

È possibile prenotare il proprio posto per assistere al match tramite il sito ufficiale della società www.pallamanochiaravalle.it entro le ore 12.00 del giorno della partita. L’ingresso, consentito solo ai possessori di Green pass o tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti, sarà effettuato nel rispetto delle attuali normative di capienza vigenti.

La partita tra ASD Pallamano Chiaravalle e Prato sarà trasmessa anche in diretta streaming tramite la pagina Facebook ufficiale della società chiaravallese.