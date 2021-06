Pallamano Chiaravalle, si chiude l'era Cocilova: panchina ad Andrea Guidotti

La squadra maschile di A2 della ASD Pallamano Chiaravalle sarà affidata al mister Andrea Guidotti nella stagione 2021/2022. L'allenatore anconetano succede ad Albano Cocilova (alla guida di Chiaravalle per 13 stagioni) dopo una lunga esperienza nel capoluogo di Regione. L’arrivo del tecnico coinciderà anche con l’inizio di una collaborazione più su larga scala tra ASD Pallamano Chiaravalle, HC Pallamano Falconara e CUS Ancona che, come ricordano i tre rispettivi Presidenti Gianluca Maltoni, Gianluca Giacani e David Francescangeli “sarà un segnale di inizio per questo triangolo sportivo che si sta costituendo nell’ambito della pallamano” i quali poi aggiungono «La pallamano ha bisogno di un progetto serio e capillare, che guardi non solo al breve, ma al medio ed al lungo periodo. In questo la figura di Andrea Guidotti, tecnico di indiscusso valore nazionale, rappresenta il punto d’incontro ideale per ricoprire il ruolo di Direttore Tecnico del progetto, volto ad impostare una linea educativo-formativa univoca che tecnici, dirigenti ed atleti, dovranno percorrere».

Mister Guidotti giunge a Chiaravalle con un passato da allenatore di primo piano per i risultati ottenuti alla guida dell’Ancona. Al suo arrivo troverà una società molto organizzata dal punto di vista dirigenziale con due obiettivi ben chiari: cercare di ripetere l’ottima prestazione dell’ultimo campionato di A2 (passato sempre verso metà classifica) e lavorare ad un progetto di squadra che rimanga costante per un ciclo di almeno tre anni. «Dopo 13 anni è tempo di dare nuovi stimoli a società e squadra” dice il Presidente Maltoni che conclude dicendo “ringraziamo Cocilova per il lavoro svolto a Chiaravalle, un ottimo allenatore con cui abbiamo instaurato un bellissimo rapporto professionale e umano. Ora, assieme al nuovo tecnico Guidotti, ad HC Falconara e CUS Ancona, intraprendiamo un nuovo ambizioso progetto».