Pallamano Chiaravalle in trasferta contro la Fiorentina per i primi due puntia

CHIARAVALLE - Sabato 26 settembre alle ore 17:00 la ASD Pallamano Chiaravalle torna in campo a Borgo San Lorenzo, contro la Fiorentina.

Entrambe le squadre hanno cominciato questo campionato di A2 con un passo falso; Chiaravalle è reduce da una bruciante sconfitta per 19-32 contro il Secchia Rubiera mentre la Fiorentina viene dal 34-20 subito contro il Tavarnelle. Le due squadre saranno quindi a caccia dei primi 2 punti stagionali, punti che fanno morale e che sono importanti da incamerare già ad inizio stagione in ottica salvezza. Lo scorso anno la partita di andata contro la Fiorentina vide il debutto in maglia biancoblu di Luka Matijasevic, mancino croato che nel frattempo è diventato uno dei punti cardine della formazione di Cocilova, mentre al ritorno in casa Chiaravalle perse con un solo gol di scarto, una sconfitta che ancora brucia e che sicuramente merita di essere vendicata.