Pallamano Chiaravalle femminile vince contro Oderzo, chiude un weekend da sogno

Pallamano Chiaravalle femminile vincitrice in casa contro Oderzo. «Ciliegina sulla torta - si legge nella nota - per la Asd Pallamano Chiaravalle che, dopo la vittoria in A2 maschile, mette a segno una storica doppietta grazie alla squadra femminile di coach Fradi, che, sul parquet di casa, rovescia il pronostico e vince per 22-18 contro le venete del Musile Oderzo. Per Chiaravalle questa è stata una grande prova di maturità arrivata nel momento più difficile della stagione. L’Oderzo si dimostra fin da subito una squadra molto fisica, ne sa qualcosa il terzino Chiaravallese Manfredi che, dopo due minuti di gioco, perde sangue dal naso a seguito di una gomitata ricevuta».

Le marchigiane dirigono il match per tutta la prima frazione chiudendo in vantaggio per 12 - 10. «Al rientro in campo - prosegue il comunicato - la musica non cambia, il portiere Elena Spartà (tra le migliori in campo) tira giù la saracinesca e para tutto, mister Fradi turna tutte le giocatrici a sua disposizione, le quali prendono sempre più il largo e amministrano il vantaggio. A 10 minuti dal termine un brutto fallo subito fa uscire dal campo Sara Costantini ma, seppur con una giocatrice in meno, Chiaravalle conduce con esperienza ed autorità fino al fischio finale, quello della gioia liberatoria».

«Un weekend da incorniciare con entrambe le squadre di A2, cosa che speriamo di ripetere già nella prossima giornata di entrambi i campionati», dice il presidente Maltoni a fine partita. I prossimi appuntamenti con la Pallamano Chiaravalle saranno entrambi sabato 27 febbraio. Alle ore 17,00 la A2 maschile affronta in casa il Nuoro, mentre la femminile alle 18,30 se la vedrà con il Solari Grosseto in trasferta.