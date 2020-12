Pallamano, Chiaravalle ad un passo dall’impresa: sconfitta 31-30 fuori casa

Il recupero dell’ottava giornata di A2 ha un sapore dolceamaro per la ASD Pallamano Chiaravalle che, seppur con una rosa fortemente rimaneggiata, sfiora l’impresa in Emilia e perde di un solo gol. Contro il Modula Casalgrande finisce 31-30. Gli ingredienti per un racconto epico ci sono tutti: Chiaravalle che si presenta (ancora per necessità) a giocare con una formazione rimaneggiata, i trascinatori Russo e Brutti (10 gol per il primo e 9 per il secondo), il primo tempo chiuso con un vantaggio inaspettato di più due, il debuttante Feroce una sicurezza in difesa, il finale al cardiopalma sul 30 pari a due minuti dalla fine.

Sarebbe stato bello scrivere un lieto fine a questa storia, ma la verità è che alla fine è mancato quel guizzo finale utile a chiudere i conti o almeno a pareggiarli. «Speravamo in un pareggio sul finale - dice il Presidente Maltoni - sarebbe stato meritato ma abbiamo fatto comunque una grande partita. Chiudere l’anno con una vittoria avrebbe fatto più morale, ma ora più che mai sappiamo che il 9 gennaio con il Bologna United non si può fallire ed il 17 in casa col Follonica ce la giocheremo». Il top scorer di giornata Vincenzo Russo aggiunge che «sicuramente a inizio stagione non contavamo di fare due punti in questa trasferta ma per come si era messa la partita sicuramente sono da considerarsi due punti persi», mentre Brutti aggiunge che «il risultato è stato dettato da quelle piccole cose che alla fine fanno la differenza. Dispiace, ma ci rifaremo nella prossima giornata». Al momento non sono previsti altri recuperi ed il prossimo impegno per la ASD Pallamano Chiaravalle sarà la trasferta bolognese del 9 gennaio, dove affronterà uno United ancora a zero punti.