Ritorna l'A2 maschile di pallamano, Chiavalle in campo domenica

CHIARAVALLE - A seguito di un'interruzione di tre settimane del campionato di A2 voluta dalla Federazione Italiana Giuoco Handball, domenica 13 dicembre ritorna in campo la ASD Pallamano Chiaravalle alle ore 18:00 in casa contro i toscani dell’Ambra. Nella classifica del girone B Chiaravalle, con 6 punti, sovrasta la compagine toscana (ultima a zero punti al pari del Bologna United), ma si trova a dover fare i conti con una squadra ampiamente rimaneggiata a seguito dei contagi avvenuti nel mese di novembre.

Proprio su questo punto la società di Chiaravalle ha dichiarato: «il protocollo della FIGH prevede che si faccia un tampone 48/72 ore prima della partita. Con lo scopo di dare ancora più sicurezza ai nostri ragazzi, abbiamo implementato un’ulteriore livello di sicurezza prevedendo un secondo tampone settimanale. Le spese per entrambi i test e per il personale sanitario che li deve effettuare sono interamente sostenute da noi». Durante le scorse settimane la ASD Pallamano Chiaravalle, tramite l’allenatore Cocilova, (così come fatto anche da altre società di A2 in tutta Italia) aveva espresso - senza successo - la volontà di posticipare il ritorno in campo almeno fino a gennaio 2021, per cui già dalla scorsa settimana sono ripartiti gli allenamenti per la A2 maschile. La partita tra Chiaravalle e Ambra si giocherà domenica 13 dicembre alle ore 18:00 a porte chiuse, ma sarà trasmessa in live streaming tramite i canali della società chiaravallese. Ancora da fissare le date dei recuperi contro Modula Casalgrande, Bologna United, Follonica e Carpi.