Torna in campo la Pallamano Chiaravalle femminile con la Youth League e la A2

Dopo un’attesa durata quasi 10 mesi tornano finalmente in campo le atlete della squadra Under 20 femminile della ASD Pallamano Chiaravalle, impegnate nella tre giorni dei preliminary round della Youth League (il torneo che da qui a metà giugno determinerà le campionesse italiane di categoria), in scena a Conversano dal 4 al 6 gennaio.

Chiaravalle è impegnata nel Girone C contro le padrone di casa del Conversano, Casalgrande e Cassa Rurale Pontinia. Le prime e seconde classificate di ogni girone del Preliminary Round accedono al Main Round con la creazione di due gruppi a concentramento, il cui svolgimento è previsto invece fra 30 aprile e 2 maggio. Allo stesso modo e nello stesso arco temporale le squadre terze e quarte classificate del primo turno incroceranno i propri destini nel Qualification Round: due gironi dove le sole prime classificate proseguono il loro cammino. La formazione del Final Round del 10-13 giugno, decisivo per l’assegnazione del titolo, è presto detta: accedono le prime tre classificate di ciascun gruppo del Main Round e le prime classificate di ogni gruppo del Qualification Round, inserite in due gruppi a concentramento. A seguire semifinali per le prime due e finale per lo Scudetto.

Il presidente Maltoni ha commentato così nel pre gara: «Le ragazze sono pronte e non vedono l’ora perchè non scendono in campo da marzo. Non sarà facile perchè è un girone proibitivo con fior fiore di società. Noi abbiamo un’età media di 17 anni quindi fra le più giovani tra le partecipanti, ma siamo comunque contenti di fargli fare questa esperienza, soprattutto in vista della partenza del campionato di A2». Le ragazze di Chiaravalle, capitanate da Elena Gurau, torneranno protagoniste del campionato di A2 domenica 10 gennaio, in casa contro Cellini Padova, una partita che si sarebbe dovuta disputare l’8 novembre ma è stata poi rimandata come misura precauzionale visto l’andamento della pandemia. Sia i match di Youth League, sia il campionato di A2 saranno trasmessi in diretta sulla pagina Facebook ufficiale della società marchigiana.