Pallamano Chiaravalle, A2 maschile a Bologna per vincere: debutto in casa per la femminile

Per la prima volta in quasi un anno entrambe le formazioni di A2 di Chiaravalle scenderanno in campo durante il weekend: la maschile nel recupero in trasferta contro Bologna United sabato 9 alle 19:30 e la femminile al debutto casalingo contro Cellini Padova, domenica 10 alle ore 18:00. Per i ragazzi di Cocilova c’è un solo risultato possibile: la vittoria. Le ultime uscite (con una formazione molto ridotta) hanno comunque dimostrato che la squadra c’è ed il carattere anche. I nuovi innesti Feroce e Bastari si sono già ambientati ed hanno dimostrato che possono apportare valore al team biancoblu, sempre più legato alla forza trascinatrice di Russo.

Il Bologna non va però sottovalutato. Arriva a questo scontro da nobile decaduta (due anni fa militava in A1, ora è ultima a zero punti) e proprio per questo la squadra giocherà il tutto per tutto contro i marchigiani. Diversa la situazione per le atlete di coach Fradi che arrivano al debutto di quest’annata di A2 fresche dall'esperienza di Youth League in cui, seppur perdendo tutti e tre i match, hanno dimostrato una crescita costante, sfiorando la vittoria nell’ultima partita. Ad aspettarle domenica ci sarà il Cellini Padova, squadra data tra le favorite per la vittoria del girone, ma, come dimostrato più volte in passato, le varie Mariniello, Manfredi, Costantini, Lombardelli e Gurau si trovano a loro agio proprio di fronte alle avversarie più temibili.