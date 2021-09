Camerano sorride: il debutto stagionale nel derby fa rima con vittoria

La Pallamano Camerano apre la stagione con un successo nel derby, disputato al PalaPrincipi contro Chiaravalle. I ragazzi di coach Fernando Capurro si impongono per 18-16 al termine di un match tirato e combattuto che li ha visti prevalere grazie ad una prova corale convincente. Ottime risposte anche dai più giovani che hanno trovato ampio spazio sfoderando delle prestazioni di qualità e carattere. Una squadra tenace e combattiva che darà filo da torcere ad ogni avversario.

Il match si apre con un minuto di silenzio per ricordare Antonio Cariello, papà di due nostri piccoli giocatori Lorena e Francesco. Parte in vantaggio la Pallamano Camerano con la rete di Giambartolomei, mentre i gialloblu mettono in campo tanta intensità difensiva. Gli ospiti trovano alcune soluzioni per vie centrali e passano sull’1-3 al 7’. Camerano accorcia con Casavecchia, 2-3, poi Gardi in contropiede piazza la rete del 3-3 al minuto 11. La partita si mantiene sui binari dell’equilibrio, 5-6 al 20’, poi gli ospiti centrano un break di 0-2 che regala margine (5-8). Bilò accorcia sul 6-8, mentre la ripartenza di Marinelli vale il -1 sul 7-8. Finale di prima frazione palpitante e si va al riposo lungo sull’8-9 per gli ospiti.

Nella ripresa la Pallamano Camerano torna avanti sull’11-10 con Bilò protagonista ma la compagine di coach Guidotti rimane in scia. Francelli e Badialetti si esaltano in contropiede, 15-13 al 12’, ma gli ospiti tengono sul 15-14. Le difese prevalgono sugli attacchi ed il match rimane in equilibrio. Sabbatini sigla il 15-15 al 22’ che rimette l'incontro in parità. Il fendente di Bilò da fuori e la conclusione di Casavecchia valgono il 17-15 che riposiziona avanti i gialloblu. Finale emozionante con i ragazzi di coach Capurro che tengono botta, respingendo al mittente i tentativi di rimonta degli avversari, e chiudono sul 18-16 conquistando i primi due punti della stagione.