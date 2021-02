Pallamano, A2 femminile in trasferta a Ferrara: riposo per la maschile

Quinta giornata di serie A2 femminile per il Girone C che vede impegnata la Asd pallamano Chiaravalle sabato 6 febbraio, alle ore 17,00, nell’ostica trasferta di Ferrara contro l’Ariosto. La formazione di coach Fradi si presenta purtroppo all’appello con diverse defezioni (Mariniello, Costantini, Rivera) e sa che contro le ferraresi non è mai partita facile. Infatti anche nello scorso campionato Ferrara ha dimostrato prestazioni molto altalenanti, a tratti capaci di dominare la divisione, a tratti come smarrite una volta scese in campo. «Indipendentemente da che squadra ci troveremo contro noi daremo comunque il massimo per procedere in questo progetto di A2 femminile a cui la società tiene molto» queste le parole del presidente, Gianluca Maltoni.

Settimana di riposo invece per la maschile di mister Albano Cocilova che avrebbe dovuto giocare contro la Fiorentina fuori casa, squadra che si è ritirata dal campionato lo scorso dicembre. La prossima partita per Chiaravalle sarà il 20 febbraio in trasferta a Parma, contro cui all’andata conquistò i primi due punti stagionali.