Pallamano, salta la partita di A2 femminile: contagi nella squadra ospite

Per la pallamano Chiaravalle si prospetta un altro stop improvviso al campionato di A2 femminile causa Covid: «Domenica - si legge nella nota della società - avrebbero dovuto giocare in casa contro la capolista Euromed Mugello, ma i tamponi di rito pre-partita hanno rivelato delle positività tra le toscane. Si tratta della seconda partita di fila rimandata a data da destinarsi per la Asd Pallamano Chiaravalle in un campionato cominciato in ritardo, ma capace finora di dare non poca soddisfazione».

«Non è mai bello sapere di positività altrui - dice il Presidente chiaravallese Maltoni - questo stop arriva in un momento per noi duro, con il portiere titolare Spartà fuori per infortunio alla caviglia subito in allenamento. Utilizzeremo questo tempo per riprenderci» Salvo ulteriori cambiamenti la ripresa di entrambi i campionati per la pallamano chiaravalle è prevista nel weekend del 20 e 21 marzo.