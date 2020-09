Open Day, il Fabriano Rugby ai nastri di partenza: manca poco all'apertura dei cancelli

Il Fabriano Rugby è pronto per accogliere sabato 19 settembre i giovani sportivi dai 5 ai 18 anni interessati a conoscere i fondamenti del rugby. A partire delle ore 16 (e fino alle ore 19) i cancelli del campo sportivo “Cristian Alterio” di via Romagnoli 33 saranno aperti a tutti. Una giornata pensata per accogliere tutti e giocare all’aperto, nel pieno rispetto delle normative anti-covid e per permette ai ragazzi di sfruttare gli spazi aperti ed il manto erboso del campo sportivo della società fabrianese.

Giornata inserita all’interno di un ciclo di appuntamenti “open” voluti e sostenuti dal Comitato Rugby Marche e condivisi dal movimento rugbistico cittadino. Non solo “open day”, perché anche i ragazzi dell’under 14 e under 16 (progetto in collaborazione con il Rugby Jesi) hanno iniziato a lavorare come i compagni di squadra più piccoli. Lavoro che sta coinvolgendo tutte le categorie dal mini rugby al gruppo “Old”. Tutta la linea verde del Fabriano Rugby sta svolgendo la preparazione atletica in funzione dell’inizio dei campionati di categoria che verranno ufficializzati a breve dal Comitato Rugby Marche. Per informazioni contattare il numero 3282231970 .