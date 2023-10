Campi da padel e calcio a 5 disponibili tutto l'anno. Sabato taglio del nastro del nuovo centro "Pineta Sport"

Tutto pronto per l'apertura del centro “Pineta Sport” di Ancona. Il taglio del nastro è previsto per sabato 14 ottobre alle 16,30, quando aprirà ufficialmente i battenti la nuova e moderna struttura.

Attività fisica per tutti con tre campi da padel ed un campo di calcio a 5. A gestire l'attività è la società S.A.F.E srl (sport and food event) fondata da Luca Luciani che ne è l'amministratore, Andrea Surdo e Michele Marchegiani (quest'ultimo già titolare della struttura sportiva Fair Play). Tre giovani cresciuti con lo sport nel sangue che realizzano così il loro sogno di ridare nuova vita a la "Pineta" in disuso da anni. I campi saranno all'aperto nel periodo primavera-estate e con copertura per il periodo invernale. «L'inaugurazione - affermano i soci - rappresenta sicuramente una bella notizia sia per chi già pratica una disciplina sportiva, sia per chi decide di iniziare a fare movimento. Il centro Pineta Sport si trova in via Della Montagnola. L'inaugurazione è prevista alle ore 16,30, al taglio del nastro l'assessore allo sport e vicesindaco Giovanni Zinni e l'assessore agli impianti sportivi e turismo Daniele Belardinelli. Seguirà un food and beverage e lo svolgimento del primo torneo "Pineta"».