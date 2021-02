Nuoto, Eugenio Vecchietti colpisce ancora: batte il record nei 50 stile libero

Il nuotatore della Vela Ancona Eugenio Vecchietti stupisce ancora: record personale nei 50 stile libero a Tavullia. Dopo aver abbattuto il muro dei 50 secondi nei 100 stile libero (49 secondi e 70 centesimi) il nuotatore anconetano ha superato anche il suo personale nei 50 stile libero, toccando le piastre sul tempo di 22 secondi e 87 centesimi. «Un risultato molto significativo - si legge nella nota - che il ventiduenne allenato da Sandro Paolinelli ha centrato domenica scorsa in occasione del meeting Giorgio Marrollo presso la piscina di Pian del Bruscolo di Tavullia. In questa occasione Eugenio Vecchietti non ha solo vinto i 50 stile libero ma anche i 100 farfalla, con il tempo di 53"89, a pochi decimi dal suo primato regionale (53"23). "Due grandi prestazioni in un periodo sicuramente non facile come quello che stiamo gestendo da fine ottobre - spiega Valentina Lucconi, ventinovenne ex dorsista di alto livello che oggi allena la squadra di Ancona, Osimo e Chiaravalle insieme a Sandro Paolinelli, Mattia Baldella e Davide Toppi -. Eugenio ha trovato un ottimo equilibrio e sta andando fortissimo, come conferma anche il suo recente tempo sui 100 stile libero. Ma a Pian del Bruscolo è andata benissimo anche Veronica Montanari, con 28"67 nei 50 dorso, a circa tre decimi dal suo personale, così come Alice Moretti nei 200 stile libero, in continuo miglioramento».

In generale la squadra si è espressa bene in relazione al periodo. «Avere più situazioni- prosegue il comunicato - in cui gareggiare aiuta i ragazzi a rientrare in forma soprattutto dal punto di vista mentale, prima che fisico". Al Meeting Giorgio Marollo la Vela Nuoto Ancona ha partecipato con una ventina di atleti, per limiti imposti dall'organizzazione, selezionando quelli che negli ultimi anni si sono qualificati ai Campionati Italiani e hanno partecipato alla Coppa Caduti di Brema. Una selezione delle categorie ragazzi e juniores della Vela Ancona gareggerà, invece, a Fermo nel prossimo weekend Fermo in occasione del meeting di nuoto Città di Fermo».