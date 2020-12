Nova Volley Loreto, presidente Massaccesi: «Ci lascino fare l’attività giovanile»

Il presidente della Nova volley Loreto, Luca Massaccesi esprime il suo disappunto sulla decisione della federazione italiana pallavolo di sospendere le attività fino al 15 gennaio tranne quelle riguardanti i campionati di serie A e serie B. La società si da subito ha espresso il proprio disappunto: «così si compromette - prosegue Massaccesi - la voglia dei ragazzi di fare sport e queste misure mettono finanziariamente ulteriormente in difficoltà le società e il rapporto con gli sponsor». La rabbia dunque è ancora viva in Massaccesi e le incertezze sono molte: «Emerge l’insensatezza - prosegue il presidente - di una decisione che penalizza tutto il movimento giovanile e secondo me allontana dirigenti e volontari dal dedicare tempo, risorse e passione all’attività sportiva di base».

La proposta di Massaccesi è di lasciare campo libero all'attività: «Seguendo rigidamente il protocollo - spiega - e rivedendo decisioni che forse un mese fa ci potevano anche stare ma che oggi trovano il dissenso di un intero movimento. Da imprenditore so che chi è al vertice è abituato a prendere decisioni e assumersi la responsabilità. Lo stesso vale per i vertici federali che però hanno dietro un movimento di società sempre più in affanno e dirigenti che stanno perdendo l’entusiasmo di fare. Così faremo poca strada e a rimetterci sarà una generazione di ragazzini che meriterebbe molto di più oltre a molti allenatori professionisti che garantiscono qualità ma che dalla pallavolo devono trarre il necessario per vivere». Nel frattempo a Loreto alla Nova Volley si allena solo la serie B. «I genitori dei ragazzi - prosegue Massaccesi - chiedono motivazioni che non siamo in grado di dare sul perché si sia deciso di lasciarci fuori da impianti che noi gestiamo grazie all’impegno di tutti, dai custodi agli allenatori, ai dirigenti, agli atleti e alle stesse famiglie. Aspettiamo. Non possiamo fare altro. Ho letto che alcuni comitati regionali si sono opposti con prese di posizione pubbliche. Il nostro comitato regionale o quello provinciale non mi pare abbia preso posizione ufficialmente».