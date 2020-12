Ancona Today con Nicola Di Piero al Rally di Sardegna 

Ancona Today è sbarcata in Sardegna insieme al noto pilota anconetano Nicola Di Piero per scattare al via dell'ultima tappa del Campionato Italiano Motorally. «Un'esperienza fantastica correre in Sardegna a dicembre, negli splendidi paesaggi invernali dell'isola, molto verdi, tra mare e entroterra, con tratti molto veloci e tratti più enduristici con tantissimi guadi, anche molto profondi» ha commentato Di Piero.

Allo stesso tempo è stata una prova molto triste per via di un sinistro nel trasferimento nel primo dei 3 giorni di gara, che ha causato la morte di una giovane e molto brava pilota, Sara, per cui è stato osservato un giorno di lutto.Nico Traverso, come lo chiamano gli amici, ha navigato molto bene, con la sua motona biclindrica di 950 cc di cilindrata, senza errori di interpretazione del roadbook e resistendo al freddo e alla pioggia battente, è incappato tuttavia in una caduta nella seconda speciale cronometrata, in un punto particolarmente insidioso, tra massi bagnati e sabbione. Nella caduta il radiatore dell'acqua si è rotto, Nicola ha perso tempo ma non la determinazione, ha rialzato la pesante KTM ed è riuscito non solo a finire la gara ma addirittura ad arrivare 5° di categoria in classifica. Il pilota dorico, grazie anche a questo risultato, ha concluso il suo primo Campionato Italiano Motorally FMI, 5° di categoria a pari merito con Fabio Mauri. «Ringrazio tantissimo la mia ragazza, la mia famiglia, il Team CarpediemOffroad e tutti i miei supporter e sponsor che sotto elenco per l'aiuto che mi hanno dato, ognuno nel modo che poteva. Senza di loro non sarei andato da nessuna parte» ha detto il motociclista anconetano.