Trofeo Cross Country 3x3 di Monsampolo del Tronto: Nico "Traverso" Di Piero ancora protagonista

I campionati delle specialità fuoristradistiche a due ruote stanno per iniziare e una gara di endurance su una pista sabbiosa, come quella di Monsampolo del Tronto (AP) è un'occasione imperdibile per i piloti che vogliono testare i loro di grado di preparazione ed il Motoclub San Mauro ha organizzato domenica 5 febbraio una gara di Cross Country in memoria di Valentino Straccia.

La gran parte dei 35 piloti iscritti hanno corso in squadre da 3, che si alternavano nelle 3 ore di gare, con cambi liberi, nell'apposita zona dedicata in un preciso punto della pista. Tre piloti si sono invece iscritti nella classe "Marathon", dedicata a chi volesse affrontare da solo tutta la gara. Non potevamo non trovare in quest'ultima categoria Nicola Di Piero, il portacolori del team anconetano CarpediemOffroad e di AnconaToday visto la sua passione per le endurance e i rally, ma soprattutto per le sfide. "Non avevo mai corso in un Cross Country per più di un'ora e mezza e volevo proprio misurarmi dopo gli allenamenti invernali" - Ci racconta Nico - "E' stata tanta dura e lunga quanto divertente: ad un'ora dalla partenza ho dovuto anticipare la sosta rifornimento, che avrei voluto fare mezz'ora dopo, esattamente a metà gara, poichè ho dovuto smontare il paramotore, che si era allentato ed era diventato pericoloso. In 8 minuti, ho quindi rimosso il paramotore, fatto il pieno, mangiato un boccone. Appena sono ripartito, mi sono messo testa bassa, con ritmo costante, sapendo di non potermi più fermare per le rimanenti 2 ore, per poter recuperare il gap ai miei avversari."

Nico Traverso è stato contentissimo non solo di averla portata a termine ma di aver anche tagliato il traguardo al 2° posto di categoria, a soli quattro secondi da un velocissimo Alessio Vita, il terzo posto è spettato ad un tenace Marino Silingardi.