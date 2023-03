Ancora un podio per Nico "Traverso" Di Piero: per l'anconetano bronzo al Campionato Maxienduro Abruzzo

TERAMO - Motori al via per Nicola Di Piero, protagonista domenica scorsa alla prima gara di enduro o meglio di Maxienduro dell'anno. Il pilota anconetano del Team Caprepdiemoffro, portacolori da anni di AnconaToday, si è classificato al 3° posto di classe con la sua 950 cc preparata dalla Motoplanet Ancona, dietro ai 2 velocissimi Jarno D'Orsogna e Antonio Polidoro.

Il prossimo appuntamento per il pilota dorico sarà la prima prova del Campionato Regionale Enduro marchigiano UISP previsto per domenica 12 marzo a Roccafluvione (AP), un allenamento importante per il Campionato Italiano Motorally che andrà in scena tra un mese.