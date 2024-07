Nico "Traverso" Di Piero al Campionato Italiano Motorally di Foligno

Lo scorso weekend si è di disputata la seconda tappa del Campionato Italiano Motorally a Foligno e ben 315 piloti si sono presentati al via. Tra i centauri provenienti si è schierato anche il nostro pilota anconetano Nicola Di Piero, portacolori del Team CarpediemOffroad.

Due le giornate di gara, entrambe da 200 km ciascune, con 2 prove speciali cronometrate da circa 30 km con tratti sia molto veloci che più impervi. Nico “Traverso” in sella alla sua TM 125 cc a 2 tempi, ha avuto di nuovo problemi elettrici alla strumentazione per la navigazione che ha risolto solo prima dell’ultima prova speciale dell’ultimo giorno. Quindi per non gettare la spugna Nicola ad avanzato il Roadbook manualmente mentre guidava per tutto il tempo portandogli via tempo. Ciò nonostante si è piazzato 9^ di categoria sabato e 7^ di categoria domenica. Ora non resta che migliorare la modifica fatta in vista della prossima tappa in Abruzzo a fine settembre.