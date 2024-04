Campionato Italiano Motorally: Nico "Traverso" Di Piero al via della stagione 2024

Giovedì 18 è partito il Campionato Italiano Motorally & Raid TT 2024 a Riotorto e ben 350 piloti si sono presentati al via dell’attesissimo evento. Tra i centauri provenienti da tutta l’Italia, non poteva mancare il nostro pilota anconetano Nicola Di Piero, portacolori del Team CarpediemOffroad.

“Questa prima tappa è stata tanto bella quanto impegnativa, soprattutto per essere la prima gara” ci racconta Nico. Infatti i partecipanti giovedì sera si sono misurati in un giro cronometrato di fettucciato per decidere l’ordine di partenza del giorno seguente. Venerdì la gara ha messo a dura prova i piloti con ben 250 km di percorso, con gran parte di tratti molto enduristici e due speciali molto tecniche. Sabato di nuovo lo stesso programma ma con condizioni meteo molto avverse: pioggia, freddo e vento hanno messo a dura prova la resistenza dei piloti e hanno reso il fondo del percorso molto scivoloso. La prova della domenica è stata molto più corta di chilometraggio, ma comunque molto tecnica.

Nico “Traverso” quest’anno ha colto la sfida personale di correre nella classe delle “piccole” 125 cc a 2 tempi, in sella a una TM EN 125 Fi, una innovativa 125 da enduro a iniezione elettronica, una moto totalmente marchigiana poiché prodotta a Pesaro. "Nonostante il poco tempo per adattarsi alla guida frenetica di questa cilindrata, non propriamente da rally, e nonostante la strumentazione per la navigazioni che ha avuto spesso problemi elettrici e mi ha costretto ad avanzare il Roadbook manualmente durante la gara, ho portato a casa un buon sesto posto di categoria. Ora non resta che migliorare l’assetto della moto in vista della prossima tappa a Foligno a fine giugno".