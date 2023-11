Nicola Di Piero al Campionato Italiano Motorally & Raid TT in Sardegna. Per il pilota dorico obiettivo top 10 centrato

Sono stati tre lunghi giorni di fuoristrada sia veloci che molto enduristici quelli dell’ultima prova del Campionato Italiano Motorally & Raid TT ad Olbia organizzato dal Motoclub Insolita Sardegna. Al via tra i 280 partecipanti non poteva mancare il nostro pilota Nicola Di Piero che i sella Fantic XEF 450 Rally della Brothers Moto di Ancona ha fatto valere il suo impegno.

Giovedì pomeriggio è andato in scena il prologo, ovvero una prova cronometrata su una pista per decidere l’ordine di partenza del giorno seguente e per dare spettacolo per il pubblico, mentre venerdì il programma ha previsto ben 311 km con 3 lunghe speciali in linea su percorsi dai paesaggi mozzafiato, al termine del quale il pilota dorico ha portato ha concluso con un buonissimo sesto posto di categoria, nonostante una scivolata.

Sabato i piloti hanno corso parte della giornata sotto la pioggia, per un percorso totale di 300 km, con 2 speciali in linea e una di nuovo nel fettucciato, dove il pilota del Team CarpediemOffroad ha finalizzato un ottavo posto. Dopo un aggiornamento del setting delle sospensioni il centauro anconetano ha corso le 2 speciali nei 180 km della domenica con una moto più stabile ha registrato un settimo posto di categoria, nonostante un errore di navigazione. Questa è stata l’ultima prova di campionato, grazie al quale Nico Traverso ha conquistato il quarto posto su 23 nella categoria RT4 del Campionato Italiano Raid TT e il settimo posto su 30 nel Campionato Italiano Motorally. Il suo obiettivo di entrare nei primi 10 è stato centrato alla grande e con grande entusiasmo. A fine gara il pilota ha ringraziato i sui sponsor ed i sostenitori per il tanto affetto ricevuto in questa stagione.