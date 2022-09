Addio mister Mihalich, conquistò la Serie C1 con l’Ancona nel 1978-1979

ANCONA- Anche Ancona è in lutto per la morte, all’età di 88 anni, di Giovanni Mihalic avvenuta nei giorni scorsi (6 settembre) a Laigueglia, dove fu anche vicesindaco tra il 2004 e il 2006. L’ex mediano di Spal, Bologna e Napoli, fu allenatore dei dorici dalla seconda parte della stagione sportiva 1977-1978 in Serie D quando subentrò – nel mese di novembre - a Marcello Neri.

Nel suo primo anno arrivò a giocarsi lo spareggio per la C2 con l’Osimana ma, pur perdendo attraverso l’amaro epilogo della monetina (la partita fu giocata all’Helvia Recina di Macerata finì 0-0), ottenne comunque la promozione attraverso un ripescaggio per meriti sportivi. La stagione successiva (’78-’79), con un secondo posto all’attivo, l’Anconitana fu promossa in Serie C1 ma i rapporti non idilliaci con l’allora presidente Natale Maiani portarono alla separazione delle strade con l’approdo del tecnico al Campobasso.