Montevarchi-Ancona, Colavitto: «Servono più attenzione e concentrazione»

Deluso mister Gianluca Colavitto nel commentare il 3-1 con cui la sua Ancona è uscita dalla tana dell’Aquila Montevarchi:

«Dobbiamo mettere più attenzione e più concentrazione perché i gol subiti, uniti a quelli con il Cesena, denotano poca attenzione da parte della mia squadra. L’impegno c’è stato, non posso dire il contrario, ma serve anche altro soprattutto nei momenti chiave. Questa stagione non deve diventare un boomerang, non dobbiamo fermarci alla salvezza. Scendere in campo e perdere non fa piacere a nessuno».

Stato d’animo completamente opposto per il tecnico del Montevarchi Roberto Malotti che annulla così i due precedenti stagionali dove è uscito sconfitto (ai rigori in Coppa Italia e 2-0 al Del Conero): «Abbiamo preso tre punti contro una grande. La formazione del mio amico Colavitto segna tantissimo e noi siamo stati bravi a limitarne tutte le offensive. Ad eccezione del rigore di Sereni, il nostro portiere non ha subito tiri in porta».