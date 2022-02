Trecolli, grave infortunio per il portiere Mariano: dagli avversari messaggi di vicinanza

Brutto colpo per la Trecolli Montesicuro che, nel match di Coppa Italia di Serie B di Futsal con il Recanati (vinto 2-4 in trasferta), andato in scena ieri sera (9 febbraio) ha perso il proprio portiere Fabrizio Mariano. L’estremo difensore argentino, infatti, a pochi minuti dalla conclusione ha riportato un gravissimo infortunio che ha reso necessario l’intervento dell’ambulanza nell’impianto leopardiano.

Dai primi esami si evidenzia una lussazione della tibia e la rottura del perone. Belli gli attestati di solidarietà che sono arrivati alla Trecolli e al portiere, autore peraltro di diversi interventi degni di nota nel corso della gara, da tutto il mondo del futsal marchigiano e nazionale. La società anconetana gli ha inoltre dedicato la vittoria augurandosi di rivederlo presto nel rettangolo di gioco.