Montefano-Anconitana, le voci dei protagonisti in sala stampa

MONTEFANO- Al termine della sfida Montefano-Anconitana conclusa sullo 0-0, nella sala stampa del Comunale dell’Immacolata i tecnici Roberto Lattanzi e Marco Lelli, insieme all’attaccante dei biancorossi Tito Marabese (a cui è stato annullato un gol nel corso della gara), hanno rilasciato queste dichiarazioni:

Marco Lelli (Allenatore Anconitana): «Siamo partiti in affanno ma sapevamo che nei primi minuti avremmo potuto trovare delle difficoltà per la loro aggressione. Nonostante questo abbiamo creato delle palle importanti e poi siamo venuti fuori nel corso della gara. Se le occasioni non le butti dentro anche le cose fatte bene cambiano di valore. Le assenze? Il valore di Bartolini e Falconieri non lo scopro io quest’oggi ma non si può giustificare uno 0-0 per le assenze. Non è giusto soprattutto per i compagni che sono scesi in campo. Devo dire che sia Montagnoli sia Zenga hanno messo il giusto impegno lascia tutto in mezzo al campo».

Roberto Lattanzi (Allenatore Montefano): «Ci prendiamo un risultato giusto anche se nei minuti finali l’Anconitana ha saputo metterci in grande difficoltà. Nel primo tempo abbiamo disputato una buonissima gara e questa prestazione ci aiuta a cancellare la brutta sconfitta di domenica scorsa a Senigallia. Questa è la squadra che voglio ma trovare stimoli contro un avversario di alta classifica è sempre facile».

Tito Marabese (Attaccante Anconitana): «Il gol che mi è stato annullato nel secondo tempo era buono. La loro linea difensiva era completamente ferma. Sapevamo di affrontare una squadra che sarebbe partita forte ma, allo stesso tempo, abbiamo colto una traversa e trovato un super portiere che al novantatreesimo ci ha negato la gioia del vantaggio. Gli episodi non ci sono andati a favore e, probabilmente, dovendo fare un’analisi complessiva della gara sono due punti persi».