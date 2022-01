Ancona, Farabegoli ai saluti: Faggioli al Vicenza da luglio

Due importanti operazioni in uscita sono state concluse in queste ore dall’Ancona. Il difensore classe 1999 Tommaso Farabegoli passerà immediatamente alla Feralpisalò (Serie C girone A) separando le sue strade da quelle biancorosse. Per il centrale scuola Sampdoria ex Vis Pesaro un inizio di stagione sfortunato costellato da infortuni e indisponibilità che ne hanno pregiudicato il minutaggio. L’ufficialità del suo passaggio è già arrivata in mattinata.

Altra cessione importante quella dell’attaccante Alessandro Faggioli (’00) che, pur restando all’ombra del Conero fino alla fine della stagione, dal 1°luglio si accaserà al Vicenza che si è aggiudicato uno dei migliori bomber Under23 esplosi in questa prima parte di stagione. L’Ancona, dal canto suo, non si priverà in questo campionato di uno dei suoi elementi più prolifici già in grado di andare nove volte in rete.